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وزير الخارجية السوري والوفد المرافق له يصل إلى موسكو

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السوري والوفد المرافق له يصل إلى موسكو
Sputnik
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
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وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والوفد المرافق له مساء الثلاثاء إلى موسكو لحضور الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في العاصمة الروسية.

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وقالت الخارجية السورية في بيانها، إن الوفد السوري سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين الروسي والإيراني.

وأضافت أن الوفد السوري "سيؤكد على ضرورة انهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعدم دعم الإرهاب".

ويضم الوفد السوري أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري، سفير سوريا في موسكو، وجمال نجيب، مدير مكتب وزير الخارجية، والمستشار إيهاب حامد.

المصدر: الخارجية السورية

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