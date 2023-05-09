توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال وجوده في المحكمة (فيديو)

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال وجوده في المحكمة.

وأصدر حزب PTI الذي يتزعمه خان، مقطع فيديو يظهر حشدا كبيرا من ضباط الشرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب يرافقون رئيس الوزراء السابق إلى سيارة كانت بانتظاره خارج المحكمة.

وقال محاميه في مقطع فيديو نُشر على تويتر إنه احتُجز خارج محكمة إسلام آباد العليا ، وإنه "أصيب بجروح بالغة" في هذه العملية.

نشرت مسؤولة في حزب PTI، مسرات شيما، مقطع فيديو على تويتر زعمت فيه أنهم "يعذبون عمران خان الآن إنهم يضربون خان".

عمران خان کی گرفتاری کے دوران کی ویڈیوں۔ pic.twitter.com/cpaEHHSxwD — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) May 9, 2023

کس طرح سے واسکٹ کو کھینچ رکھا ہے۔۔ دھکے مار رہے،🇵🇰😭

یار وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر ہے، قانون کو مانتے ہوئے عدالت آیا ہے سلوک ایسے کیا جا رہا جیسے سب سے بڑا دہشتگرد عمران خان ہے۔۔ pic.twitter.com/rXkR0S9elw — MeherUddin Ali (@MeheruddinAli) May 9, 2023

عمران خان پر اسلام آباد ہائیکورٹ میں داخل ہوتے ہی رینجرز نے گرفتار کر لیا pic.twitter.com/n8WQrb6BHy — Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) May 9, 2023

عمران خان کو گرفتار کر کہ نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا pic.twitter.com/DFC6mhU6hU — Shakir Mehmood Awan (@ShakirAwan88) May 9, 2023

کس طرح عمران خان کو دھکے دے کر لے کر جارہے ہیں یا اللہ وہ ویسے ہی زخمی ہیں انکو کس طرح تزلیل کررہے ہیں یہ زلیل لوگ اللہ میرے لیڈر کو بچا لے۔#ImranKhanpic.twitter.com/FmL5bdWx8x — Fauzia Siddiqui (@fozisidd) May 9, 2023

ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.

وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرارا بتوقيف خان، فبراير الماضي، ولكنه تحصن في المجمع السكني حيث يقيم شرقي مدينة لاهور، وسط مؤيديه.

المصدر: وكالات