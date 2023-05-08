رئيسة سلوفاكيا: الجيش السوفيتي حرر بلادنا وأوروبا الشرقية من النازية

أكدت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا، أن الجيش الأحمر هو الذي حرر أراضي بلادها خلال الحرب العالمية الثانية بمؤازرة من المقاومة المحلية.

وقالت تشابوتوفا: "تم تحرير أراضينا وأراضي أوروبا الشرقية بشكل أساسي من قبل الجيش الأحمر السوفيتي بمؤازرة من الفيلق التشيكوسلوفاكي الأول والجيش الروماني".

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وأشارت إلى أن التحالف المناهض لهتلر ضم قوى كبرى أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين.

وأشارت إلى أنه "بحلول نهاية الحرب، شارك فيها أكثر من 50 دولة في العالم".

يذكر أن يوم النصر على النازية الذي تحتفل به روسيا في الـ9 من مايو من كل عام، هو عيد وطني وعطلة رسمية في سلوفاكيا وعشرات الدول في أوروبا والعالم التي حررها الجيش السوفيتي من طاعون الفاشية والنازية.

المصدر: نوفوستي