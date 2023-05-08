بيسكوف: لا بد من التذكير بنصرنا وتحرير العالم من الفاشية

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على ضرورة التذكير بالنصر وتحرير العالم من النازية والفاشية كل عام، لأن مظاهرها لا تزال ماثلة حتى يومنا هذا.

وقال بيسكوف في حديث للقناة "الأولى" الروسية: "لا يحق لنا نسيان يوم الـ9 من مايو، فهو يوم مقدس لجميع البلدان التي كانت في الماضي جزءا لا يتجزأ من الاتحاد السوفيتي، والدول التي قدمت تضحيات هائلة لحماية العالم من الفاشية الألمانية".

وأضاف: "من المهم الإصرار على لفت انتباه العالم لهذا اليوم، وتمجيد ذكرى أسلافنا وقدامى محاربينا الذين قاتلوا ضد ألمانيا النازية حتى الرمق الأخير، ومن المهم أن نخلد ذكراهم في هذا العام تحديدا، كوننا ما زلنا نتعامل مع الكثير من مظاهر النازية".

وتحتفل روسيا بالذكرى الـ78 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى يوم الـ9 من مايو من كل عام.

وستقام الاحتفالات في عموم روسيا، حيث ستتخللها عروض عسكرية في الساحة الحمراء في موسكو بحضور الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، ورؤساء وقادة عدد من الدول.

المصدر: نوفوستي