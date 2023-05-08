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تشكيل قوات خاصة في تكساس لحراسة الحدود مع المكسيك ومنع تدفق المهاجرين

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تشكيل قوات خاصة في تكساس لحراسة الحدود مع المكسيك ومنع تدفق المهاجرين
AP
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أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ إبوت، أن سلطات الولاية شكلت وحدات حدودية خاصة تابعة للحرس الوطني لمنع الهجرة غير الشرعية.

وعقد إبوت مؤتمرا صحفيا في المطار الذي ستنطلق منه الطائرات والمروحيات التابعة لهيئة الحدود الأمريكية إلى الأجزاء الأكثر ضعفا على الحدود مع المكسيك.

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وقال: "سيتم نشرهم في أكثر المناطق صعوبة على الحدود لاعتراض وصد وإعادة المهاجرين الذين يحاولون دخول تكساس بشكل غير قانوني. لقد رأينا عددا من الأمثلة عندما حل الحرس الوطني مثل هذه المهام، لكننا سنغير مثل هذه الأنشطة في عملية كاملة".

وأضاف أن الوحدات الجديد مجهزة بكل ما هو ضروري للتعامل بفعالية مع المهام.

وتابع: "يشمل ذلك الطائرات والقوارب وأجهزة الرؤية الليلية ومعدات مكافحة الشغب".

المصدر: نوفوستي

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