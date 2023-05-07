حاكم ولاية تكساس يطالب بنشر 150 ألف جندي لوقف تدفق المهاجرين

أعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ إبوت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن السلطات الأمريكية يجب أن تنشر حوالي 150 ألف جندي على حدود البلاد لحمايتها من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال: "الرئيس بايدن يرسل 1500 جندي للأعمال الورقية ولا يخطط لحماية الحدود. نحتاج إلى 15 ألفا أو 150 ألفا لتأمين الحدود".

وأضاف أن سلطات الولايات المتحدة يجب أن ترسل المهاجرين بالحافلات من أراضيها، لأن المدن المحلية وخاصة الصغيرة منها، لا يمكنها استيعاب جميع المهاجرين.

المصدر: RT