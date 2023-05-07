رئيسي يوجّه بتشكيل لجنة لبحث تبعات الاضطرابات الأخيرة في إيران

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة وبحث أبعاد وتبعات الاضطرابات التي حدثت في البلاد منذ خريف العام 2022.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، قدم تقريرا حول أداء فريق العمل المعني بمتابعة الاضطرابات الأخيرة في البلاد، ما دفع رئيسي لإصدار أمر بتشكيل لجنة خاصة تضم خبراء من سائر الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات التي جرت بهذا الصدد.

وأشارت الوكالة، إلى أبرز مهام اللجنة التي سيتم تشكيلها، ستتمثل بإجراء تحقيق شامل حول الجوانب المختلفة للاضطرابات التي جرت في الخريف الماضي، استنادا إلى تقارير الجهات المختصة والتقارير الشعبية والإعلامية، وكذلك مناقشة الدعاوى المقدمة من قبل المصابين في هذه الأحداث أو عوائلهم لدى الجهات المعنية المحلية والدولية، وتوفير الأدلة والمستندات اللازمة بهذا الشأن، ومتابعة ملف تعويضات المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الاضطرابات بشقيها المادي والمعنوي.

كما ستشرف اللجنة على متابعة حقوق أسر الشهداء والقتلى في هذه الأحداث، لدى الجهات المعنية المحلية والقضائية.

وأمر رئيسي اللجنة المعنية بمتابعة الاضطرابات، برفع تقارير منتظمة حول أدائها والنتائج التي توصلت إليها بهذا الصدد.

المصدر: إرنا