"فارس": اعتقال رجل دين أجنبي مثير للفتنة جنوب شرقي إيران

أفادت وكالة أنباء "فارس" بأن السلطات الإيرانية اعتقلت رجل دين أجنبيا، مثيرا للفتنة وكان مؤثرا في الاضطرابات وزعزعة الأمن في محافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي البلاد.

ونقلت "فارس" عن مصدر مطلع قوله إنه تم اعتقال رجل الدين المدعو مولوي عبدالعزيز عمرزهي".

وأضاف المصدر أن الموقوف هو أحد الرعايا الأجانب المؤثرين في الاضطرابات وزعزعة الأمن في المحافظة.

ويوم الأحد قتل قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة سراوان الحدودية، علي رضا شهركي، في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.

وقبل أيام، قتل الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة إثر عملية اغتيال في مدينة بابلسر شمال إيران.

المصدر: "فارس" + "تسنيم"