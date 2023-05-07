مستشار أوكراني سابق: زيلينسكي معلق بخيط رفيع وعليه الاستقالة

دعا أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى الاستقالة قبل بدء الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وقال سوسكين: "من الواضح أن زيلينسكي لا يستطيع حل المشكلات التي تواجهها أوكرانيا".

واعتبر أن أوكرانيا في الوقت الحالي تمر بوضع اقتصادي صعب، لذلك يجب على زيلينسكي ترك منصبه قبل أن يبدأ الشعب في الاحتجاجات.

وأضاف: "زيلينسكي معلق بخيط رفيع، إذا لم يكن هناك هجوم مضاد، فلن تكون هناك حاجة إليه بعد الآن".

المصدر: RT