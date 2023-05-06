"الذرية الدولية" تحذر من خطورة الوضع في محطة زابوروجيه النووية

أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى أن الوضع في منطقة محطة زابوروجيه الكهرذرية "قد يكون خطيرا".

وقال غروسي: "أصبح الوضع في منطقة محطة زابوروجية الكهرذرية غير قابل للتنبؤ به وقد يكون خطيرا. إنني قلق للغاية من المخاطر الحقيقية في مجال السلامة النووية والمادية التي تواجهها المحطة".

وأشار إلى أن خبراء الوكالة في المحطة ما زالوا يسمعون أصوات القصف.

وأضاف: "يجب حماية هذا الموقع النووي الكبير وسأواصل إصراري على التزام جميع الأطراف بتحقيق هذا الهدف بالغ الأهمية".

المصدر: تاس