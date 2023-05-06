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"فيديو رائع".. الأمريكيون معجبون بفيديو لوزارة الدفاع الروسية يدعو للالتحاق بالجيش

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية
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عبر الأمريكيون عن إعجابهم بفيديو لوزارة الدفاع الروسية تدعو فيه إلى الالتحاق بالخدمة في القوات الروسية، وقارنوه بطريقة التجنيد في بلادهم باستخدام المتحولين جنسيا.

وكتب أحد المعلقين: "بينما يقوم الجيش الأمريكي بنشر إعلانات تجنيد يتحدث فيها أشخاص متحولون جنسيا عن تشويه الأعضاء التناسلية، فإن الروس يتخذون نهجا أكثر تقليدية. أعرف من الذي أفضل أن أراه مدافعا عن بلدي".

وكتب آخر: "هذا الفيديو يجعل قواتنا المسلحة تبدو وكأنها مجموعة من الأطفال الضعفاء والمثيرين للشفقة. لقد سئمت من أن تبدو الولايات المتحدة ضعيفة في جميع أنحاء العالم".

وعلق عليه آخر: "يا إلهي... ما الذي حدث لنا".

وأضاف ثالث: "هذا فيديو رائع".

المصدر: نوفوستي

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