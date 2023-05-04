جدل في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد مشاركة متحول جنسيا في حملة لتجنيد الشباب في البحرية

طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قيادة البحرية الأمريكية بتوضيح دور فنان متحول جنسيا روّج للتطوع في البحرية الأمريكية، في ظل أزمة التجنيد التي تعانيها البلاد.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ رسالة موجهة إلى وزير البحرية الأمريكية، كارلوس ديل تورو، ونشرت قناة "فوكس نيوز" نسخة منها، جاء فيها: "بينما نتفهم أهمية وسائل التواصل الاجتماعي للتوظيف الحديث، فإننا قلقون بشأن كل من الترويج لتطبيق محظور والسلوك الذي يعتبره الكثيرون غير مناسب في مكان العمل الاحترافي".

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ووقع على الرسالة 14 من أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك جمهوريون بارزون مثل ماركو روبيو وتيد كروز.

وطالبت الرسالة بمعرفة حجم التمويل الفيدرالي الذي تم إنفاقه عليه وما إذا تم تقديم تعويضات أو حوافز خاصة للمشاركين فيه.

وصرح المتحدث باسم البحرية في وقت سابق أن البحرية لم تدفع لكيلي أو لأي شخص آخر للعمل كسفراء رقميين للبحرية.

وذكرت القناة أن حملة الترويج للخدمة بين الشباب جرت على خلفية أزمة تجنيد متطوعين للجيش الأمريكي.

واستمر برنامج "السفير الرقمي"، الذي شارك فيه ضابط البحرية الأمريكية والفنان جوشوا كيلي الذي ظهر بملابس نسائية، والمعروف على الإنترنت باسمه الفني هاربي دانيلز، من أكتوبر إلى مارس وعرضت مقاطعه على تطبيق "تيك توك".

المصدر: نوفوستي