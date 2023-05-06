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قديروف يشيد بشجاعة مقاتلي "فاغنر" ويدعوهم للالتحاق بقوات "أحمد"

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قديروف يشيد بشجاعة مقاتلي
RKadyrov_95
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دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقاتلي "فاغنر" للانضمام إلى قوات "أحمد" الروسية الخاصة وأشاد بشجاعتهم، مؤكدا حاجة قواته لهم في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وقال قديروف: "في قوات "فاغنر" أشخاص جيدون وشجعان وضروريون لنا، لأنهم يعرفون المنطقة. إذا بقيتم معنا، أنا أعدكم بأننا سنقدم المزيد، ونخلق ظروفا أفضل مما لديكم اليوم. سنحاول أن نجعل كل شيء على أعلى مستوى بالنسبة لكم. أنتم تعرفون قائد قوات "أحمد" أبتي علاء الدينوف، وهو الآن في مكانه، وتعرفون النائب في مجلس الدوما آدم ديليمخانوف... أنت تعرفون قادتنا. يمكنكم التواصل معهم، أي مجموعة، أي عدد لا يهم، سنوفر لكم أفضل الظروف".

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قديروف: قوات
قديروف: قوات "أحمد" مستعدة للتوجه إلى أرتيوموفسك ومواصلة تطهيرها

وصرح قديروف، في وقت سابق بأن قوات "أحمد" الخاصة مستعدة للتوجه إلى أرتيوموفسك، وأنها بحالة تأهب وفي انتظار الأوامر.

وأعلن قائد قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، في وقت سابق أن قواته ستغادر أرتيوموفسك في الـ10 من مايو الجاري، بعد أن تسلّم مواقعها لقوات تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: RT

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