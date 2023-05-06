قديروف: قوات "أحمد" مستعدة للتوجه إلى أرتيوموفسك ومواصلة تطهيرها

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن قوات "أحمد" الخاصة مستعدة للتوجه إلى أرتيوموفسك (باخموت)، وأن عدة وحدات تابعة لقوات "أحمد" قد توجهت إلى مناطق القتال.

وقال قديروف: "وحدات "أحمد" جاهزة للتوجه إلى أرتيوموفسك. لقد وقعت على رسالة حول الأمر موجهة إلى القائد الأعلى للقوات الروسية حول استعداد قوات "أحمد" لإعادة المدينة وتطهيرها من شياطين "الناتو" والشياطين الأوكرانيين. الجنود في حالة تأهب، نحن في انتظار الأمر. لقد تحركت عدة وحدات نحو مناطق العملية العسكرية".

إقرأ المزيد

وأعرب قديروف عن ثقته في أنه سيتم تحرير المدينة في المستقبل القريب، "على الرغم من كل أنواع الإشاعات حول هجوم مضاد ما مخيف للقوات الأوكرانية".

وأضاف: "لقد بدأنا في تطوير إستراتيجيتنا للعمل في هذا القطاع مع وزارة الدفاع الروسية، مع مراعاة تكتيكات العدو والموارد المتوفرة لدينا. وصدقوني، ستعطي التكتيكات نتائج إيجابية".

المصدر: RT