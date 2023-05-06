بريغوجين يكشف حجم الخسائر الأوكرانية اليومية في أرتيوموفسك

أعلن مؤسس قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، أن القوات الأوكرانية تفقد يوميا في مدينة أرتيوموفسك، من 400 إلى 600 عسكري.

وأضاف بريغوجين: "يستجلب العدو يوميا من 400 إلى 600 شخص إلى المنطقة، وهو تقريبا نفس عدد القتلى الذي تفقده القوات الأوكرانية هناك يوميا".

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ووفقا له، بقي لتحرير المدينة بشكل كامل، اقتحام 2.5 كيلومتر فقط من الأراضي.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: نوفوستي