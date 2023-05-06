الخارجية الروسية: موسكو غير راضية عن سير تنفيذ اتفاق الحبوب

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن عدم رضاها عن سير تنفيذ بنود اتفاق الحبوب على صعيد تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، على أهمية تنفيذ جميع شروط روسيا في إطار صفقة الحبوب، لافتا إلى عدم رضى موسكو عن سير تنفيذ الاتفاق.

وأكد أن العديد من دول العالم ستستفيد في حال تمت إزالة العوائق التي تحول دون تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

وأشار فيرشينين، في حديث لقناة RT، إلى إن الاجتماع الرباعي رفيع المستوى حول صفقة الحبوب سيعقد في المستقبل القريب.

وأضاف: "سيعقد اجتماع رفيع المستوى على مستوى نواب الوزراء في المستقبل القريب بمشاركة أطراف الاتفاق روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة".

المصدر: RT