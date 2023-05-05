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الأمم المتحدة تعلن عن اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب الأسبوع المقبل

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الأمم المتحدة تعلن عن اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب الأسبوع المقبل
Globallookpress Pavlo GoncharKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الأمم المتحدة عن اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول الأسبوع المقبل لعقد مناقشات بناءة مع جميع الأطراف.

أعلن عن ذلك فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام لوكالة "تاس"، حيث تابع أن "ممثلي الأمم المتحدة سيشاركون اليوم في اجتماع تقني يعقد بمبادرة من تركيا للتحضير للاجتماع رفيع المستوى المنعقد في إسطنبول الأسبوع المقبل".

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وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة وصريحة مع جميع الأطراف لتذليل الصعوبات والعمل على استمرار المبادرة وتنفيذها بشكل كامل.

وتناقش وفود روسيا وتركيا وأوكرانيا في إسطنبول اليوم قضية نقل الأمونيا الروسية عبر الموانئ الأوكرانية، حيث تقترح الأمم المتحدة الصيغة المناسبة لجميع الأطراف، فيما أشار الجانب التركي إلى بذل تركيا قصارى جهدها لحل هذه المشكلة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد صرح في وقت سابق بأن الإمدادات الغذائية عبر ممر الحبوب قد تنقطع إذا ما فشل اجتماع إسطنبول، وهو ما يحمل تداعيات خطيرة على إمدادات الغذاء حول العالم.

المصدر: تاس

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