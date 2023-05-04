روسيا وتركيا وأوكرانيا تناقش نقل الأمونيا

تناقش وفود روسيا وتركيا وأوكرانيا قضية نقل الأمونيا يوم غد الجمعة في إسطنبول في إطار مناقشة تمديد صفقة الحبوب.

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وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن عقد اجتماع لوفود من تركيا وروسيا وأوكرانيا في 5 مايو لبحث تمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 18 مايو الجاري، فيما قال متحدث الوزارة إنه ستتم مناقشة قضية نقل الأمونيا الروسية عبر الموانئ الأوكرانية، حيث ستقترح الأمم المتحدة الصيغة المناسبة لجميع الأطراف، وأشار الجانب التركي إلى بذل تركيا قصارى جهدها لحل هذه المشكلة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد صرح يوم أمس بأن الإمدادات الغذائية عبر ممر الحبوب قد تنقطع إذا ما فشل اجتماع إسطنبول، وهو ما يحمل تداعيات خطيرة قد تظهر في إمدادات الغذاء حول العالم.

المصدر: نوفوستي