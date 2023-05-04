 
مباشر

روسيا وتركيا وأوكرانيا تناقش نقل الأمونيا

أخبار العالم

روسيا وتركيا وأوكرانيا تناقش نقل الأمونيا
Globallookpress Robert Seitzhttpimagebroker.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v8v3

تناقش وفود روسيا وتركيا وأوكرانيا قضية نقل الأمونيا يوم غد الجمعة في إسطنبول في إطار مناقشة تمديد صفقة الحبوب.

إقرأ المزيد
تركيا تحدد شرط استمرار صفقة الحبوب
تركيا تحدد شرط استمرار صفقة الحبوب

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن عقد اجتماع لوفود من تركيا وروسيا وأوكرانيا في 5 مايو لبحث تمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 18 مايو الجاري، فيما قال متحدث الوزارة إنه ستتم مناقشة قضية نقل الأمونيا الروسية عبر الموانئ الأوكرانية، حيث ستقترح الأمم المتحدة الصيغة المناسبة لجميع الأطراف، وأشار الجانب التركي إلى بذل تركيا قصارى جهدها لحل هذه المشكلة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد صرح يوم أمس بأن الإمدادات الغذائية عبر ممر الحبوب قد تنقطع إذا ما فشل اجتماع إسطنبول، وهو ما يحمل تداعيات خطيرة قد تظهر في إمدادات الغذاء حول العالم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا