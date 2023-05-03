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تركيا تحدد شرط استمرار صفقة الحبوب

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تركيا تحدد شرط استمرار صفقة الحبوب
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بأن الإمدادات الغذائية عبر ممر الحبوب قد تنقطع إذا ما فشل اجتماع إسطنبول 5 مايو الجاري.

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جاء ذلك في حديث لقالن لشبكة CNN التركية، حيث تابع: "إن اجتماع تركيا وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، 5 مايو، مهم لاستمرار ممر الحبوب، حيث إنه إذا لم يسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية، فقد تنتهي إمدادات الحبوب في 18 مايو، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة قد تظهر في إمدادات الغذاء حول العالم".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن عقد اجتماع لوفود تركيا وروسيا وأوكرانيا في 5 مايو لمناقشة تمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 18 مايو.

المصدر: نوفوستي

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