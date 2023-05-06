الخارجية الروسية تؤكد عقد اجتماع رباعي حول صفقة الحبوب في المستقبل القريب

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في مقابلة مع قناة RT، إن الاجتماع الرباعي رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب سيعقد في المستقبل القريب.

وأضاف نائب الوزير: "سيعقد اجتماع رفيع المستوى على مستوى نواب الوزراء في المستقبل القريب. وسيعقد الاجتماع شكل لقاء رباعي بمشاركة أطراف الاتفاقات: روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة".

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وقال نائب الوزير الروسي اليوم السبت، عقب اجتماعه مع رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد): "لا تزال موسكو غير راضية عن التقدم المحرز في تصدير المنتجات الزراعية الروسية".

وتابع نائب الوزير: "نحن ما زلنا غير راضين عن التقدم [في تنفيذ الجزء الروسي من حزمة الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب]. هذا مهم للغاية بالنسبة لنا".

وشدد فيرشينين على أنه إذا أزيلت العوائق التي تحول دون تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، فإن "العديد من دول العالم ستستفيد من ذلك".

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن اجتماعا رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب سيعقد في اسطنبول الأسبوع المقبل.

المصدر: RT