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فنزويلا.. حزب "الإرادة الشعبية" يعلن سحب ترشيح غوايدو للانتخابات التمهيدية

أخبار العالم

فنزويلا.. حزب
AP
المعارض الفنزويلي خوان غوايدو
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أعلن حزب "الإرادة الشعبية" في فنزويلا سحب ترشيحه خوان غوايدو للاقتراع التمهيدي استعدادا للانتخابات الرئاسية في 2024.

وقالت ديزيريه باربوزا عضو القيادة الوطنية لحزب "الإرادة الشعبية" الذي أسسه المعارض ليوبولدو لوبيز اللاجئ في إسبانيا، إنه تقرر أن يكون فريدي سوبرلانو "حامل اللواء" في هذه الانتخابات التمهيدية.

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وأضافت باربوزا "في المنفى من الصعب الدفاع عن ترشيحه.. اليوم هو يبدأ دورا جديدا".

وكان غوايدو الرئيس السابق للجمعية الوطنية قد أعلن نفسه في يناير 2019 "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في مايو 2018.

ولم تعترف المعارضة الفنزويلية التي قاطعت الانتخابات، وكذلك جزء من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، بفوز مادورو، ودعمت مبادرة غوايدو، غير أن التأييد لـ"رئاسة" غوايدو الوهمية والمجردة من الصلاحيات قد تلاشى، إذ تبين مع الوقت أن هذه التجربة غير مجدية، وقد وضعت المعارضة المنقسمة جدا حدا لهذه الرئاسة في ديسمبر 2022.

جدير بالذكر أن غوايدو غادر فنزويلا سرا في أبريل إلى كولومبيا التي طردته، فتوجه إلى الولايات المتحدة، وهو لا يعتزم حاليا العودة إلى فنزويلا.

المصدر: أ ف ب

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