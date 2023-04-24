صحيفة: غوايدو يصل إلى كولومبيا من فنزويلا سيرا على الأقدام

أفادت صحيفة "Mundo" بأن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا منذ أكثر من 4 سنوات، غادر بلاده ووصل إلى كولومبيا سيرا على الأقدام.

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وأضافت الصحيفة أن السياسي المعارض كان يعيش خلال الأسابيع القليلة الماضية "في حالة تأهب قصوى" وسط أنباء عن اعتقاله الوشيك. وحتى الآن كان مكان وجود غوايدو غير معروف وتم إخفاؤه بعناية.

وقال غوايدو: "وصلت إلى كولومبيا مثل الملايين من الفنزويليين سيرا على الأقدام... يهددني النظام مجددا وهدفه هو إجباري على الصمت. لن أسمح لـ (الرئيس الفنزويلي الحاري نيكولاس) مادورو بذلك".

وأضاف أنه وصل إلى كولومبيا في إطار قمة يعقدها الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مؤكدا أنه سيطالب بإجراء لقاء مع وفود دولية.

المصدر: غازيتا.رو