الرئيس الفنزويلي يرفض التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات

دان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشدة التهديدات الأمريكية بتشديد العقوبات إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات مع الجناح الراديكالي للمعارضة، والتي تجري بشكل دوري في المكسيك.

وقال مادورو في بيان خلال تجمع حاشد لآلاف عديدة نظم في وسط كاراكاس ."بالأمس، هدد ممثل الغرينغو، فنزويلا، وقال إنه إذا لم تمض فنزويلا قدما في الحوار السياسي مع العصابات والفاسدين والخونة والمتاجرين بالوطن، فعندئذ سيتم اتخاذ تدابير قمعية وعقوبات ضد بلدنا".

إقرأ المزيد

وأكد مادورو أن بلاده لا تخشى ضغوط الولايات المتحدة. داعيا إلى "مقاومة ودحر العواقب الوخيمة للعقوبات والحصار الإمبريالي، والتخلص من التبعية الاقتصادية وإنتاج كل ما يحتاجه الشعب على الأراضي الفنزويلية".

وكانت وكالة أنباء "أوروبا برس" قد أشارت في وقت سابق تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تشديد العقوبات على فنزويلا إذا تباطأت عملية التفاوض مع المعارضة. وهدد بفرض عقوبات صارمة على كاراكاس في حالة اعتقال خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه في عام 2019، بدعم من واشنطن، "رئيس فنزويلا المؤقت" وهو أحد قادة البرنامج الموحد الذي يوحد أحزاب المعارضة الراديكالية في البلاد.

المصدر: تاس