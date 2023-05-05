تسجيل أكثر من 14 مناورة خطيرة لأقمار اصطناعية أمريكية قرب أقمار صينية

أفاد تقرير صادر عن معهد "تشانغتشون" للتكنولوجيا بأن أقمار التجسس الأمريكية اقتربت بشكل خطير من أقمار صينية 14 مرة على الأقل من فبراير 2020 إلى ديسمبر 2021.

وأشار معدو التقرير إلى أن تحليق الأقمار الصناعية بالقرب من أكثر الأجهزة الصينية قيمة في الفضاء شكل تهديدا على سلامتهم.

إقرأ المزيد

وأكد التقرير أن الحديث يدور حول أحدث أقمار GGSAP الصناعية الأمريكية التي تملك قدرة كبيرة على المناورة وتستطيع مراقبة الأقمار الصناعية للدول الأخرى.

ويخضع القمر الصناعي لسيطرة القيادة الإستراتيجية للقوات الأمريكية بمساعدة عدة أقمار صناعية تعمل كجزء من شبكة واحدة.

ونوه التقرير إلى أن هذه الأقمار الصناعية مزودة بكاميرات مراقبة عالية الدقة ومعدات استخبارات إلكترونية قادرة على قراءة إشارات الراديو من الأقمار الصناعية الأخرى.

المصدر: إنترفاكس