بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي سير التحضير لاحتفالات عيد النصر

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث اليوم الجمعة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي سير التحضير لاحتفالات عيد النصر في الـ9 من مايو الجاري.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتحضير لاحتفالات عيد النصر".

وحضر الاجتماع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، وسكرتير مجلس الأمن نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ومفوض الرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة سيرغي إيفانوف.

المصدر: تاس