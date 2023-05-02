بيسكوف: القوات الأمنية تتخذ كافة الإجراءات لضمان الأمن في "يوم النصر"

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن القوات الخاصة الأمنية الروسية تفعل كل ما هو ضروري لضمان الأمن في 9 مايو خلال احتفالات "عيد النصر".

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدات أمنية واستفزازات وتخريبا ممكن أن يحدث في 9 مايو، قائلا: "القوات الأمنية تتخذ جميع الإجراءات لمنع وقوع أي حوادث خلال احتفالات عيد النصر".

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وسيقام العرض العسكري بمناسبة النصر على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.

وقد تم إجراء 3 بروفات لموكب النصر العام الماضي في الساحة الحمراء مع مرور المركبات عبر شوارع موسكو في 29 أبريل و4 مايو، والبروفة النهائية 7 مايو.

المصدر: نوفوستي