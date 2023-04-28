بوتين: 9 مايو يوم مقدس بالنسبة لروسيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 9 مايو، ذكرى النصر المجيد على النازية، بأنه يوم مقدس بالنسبة لروسيا.

وقال بوتين: "أهنئكم بيوم البرلمان الروسي، وكذلك عطلة مايو القادمة في يومنا المقدس، يوم النصر العظيم".

وسيقام العرض العسكري بمناسبة النصر على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن مقاتلي العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، سوف يشاركون في العرض.

وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بدوره أن العرض سيتضمن أكثر من 10 آلاف شخص، و125 وحدة من جميع أنواع الأسلحة والمعدات عبر وسط العاصمة.

وقد تم إجراء 3 بروفات لموكب النصر العام الماضي في الساحة الحمراء مع مرور المركبات عبر شوارع موسكو في 29 أبريل و4 مايو، والبروفة النهائية 7 مايو.

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المصدر: تاس