 
مباشر
عاجل
مراسل RT: عودة الاشتباكات العنيفة في السودان وحركة مكثفة للطيران الحربي وسط الخرطوم

بوتين: 9 مايو يوم مقدس بالنسبة لروسيا

أخبار العالم

بوتين: 9 مايو يوم مقدس بالنسبة لروسيا
ria.ru / Сергей Гунеев
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7rq

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 9 مايو، ذكرى النصر المجيد على النازية، بأنه يوم مقدس بالنسبة لروسيا.

وقال بوتين: "أهنئكم بيوم البرلمان الروسي، وكذلك عطلة مايو القادمة في يومنا المقدس، يوم النصر العظيم".

وسيقام العرض العسكري بمناسبة النصر على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن مقاتلي العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، سوف يشاركون في العرض.

وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بدوره أن العرض سيتضمن أكثر من 10 آلاف شخص، و125 وحدة من جميع أنواع الأسلحة والمعدات عبر وسط العاصمة.

وقد تم إجراء 3 بروفات لموكب النصر العام الماضي في الساحة الحمراء مع مرور المركبات عبر شوارع موسكو في 29 أبريل و4 مايو، والبروفة النهائية 7 مايو.

إقرأ المزيد
بيسكوف: عروض
بيسكوف: عروض "عيد النصر" في موسكو قد تتم بمشاركة قوات العملية العسكرية الخاصة

المصدر: تاس 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا