بيسكوف: عروض "عيد النصر" في موسكو قد تتم بمشاركة قوات العملية العسكرية الخاصة

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لا يستبعد مشاركة جنود من قوات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في موكب "النصر" في الساحة الحمراء في موسكو خلال احتفالات 9 مايو.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "من الممكن أن يشارك جنود من قوات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في العرض العسكري (باحتفالات عيد النصر)، لكنه من المبكر إعطاء تفاصيل حول هذا الموضوع".

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كما لم يحدد بيسكوف القادة الأجانب الذين يمكن أن يأتوا إلى موسكو لحضور الاحتفالات، منوها بأن الاستعدادات جارية للحدث، قائلا: "سنقدم تقريرا في الوقت المناسب. لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".

وتحتفل روسيا بذكرى الـ78 لـ"النصر على النازية" في الحرب الوطنية العظمى ضد النازيين، في 9 مايو المقبل، في احتفالات في عموم روسيا، تتخللها عروض عسكرية ضخمة تقام في الساحة الحمراء في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الروس إلى جانب حضور روؤساء وقادة من بعض الدول.

المصدر: تاس