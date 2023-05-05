رئيس حركة "نحن مع روسيا": مداهمات للناطقين بالروسية في زابوروجيه

أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجيه فلاديمير روغوف بأن مداهمات للسكان الناطقين بالروسية يقوم بها ضباط أوكرانيون بدأت في زابوروجيه.

جاء ذلك في تصريحات لروغوف لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع أن مدينة زابوروجيه التي احتلها مسلحون أوكرانيون مؤقتا، بدأت مداهمات رسمية على السكان الناطقين بالروسية، وحسب قوله، فإن هناك وقائع تتعلق باحتجاز أشخاص في الشوارع لمجرد أنهم يتحدثون الروسية.

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وتأييدا لكلامه، نشر مقطع فيديو بقناته على تطبيق "تليغرام" يحتجز فيه ضباط الشرطة رجلا بسبب "تحدثه بلغة العدو"، وشدد روغوف على أن كل هذا "يؤكد مرة أخرى على ضرورة تحرير مدينة زابوروجيه من قبضة الأوكرانيين النازيين".

وقد أصبحت منطقة زابوروجيه منطقة روسية بموجب الاستفتاء الذي أجري في سبتمبر 2022، فيما لم تعترف كييف بتلك النتيجة، وتستمر في قصف الإقليم.

اليوم، أصبح أكثر من 70% من منطقة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا، إلا أن القوات الأوكرانية تسيطر على المركز الإقليمي السابق للمنطقة، مدينة زابوروجيه، ومنذ مارس 2023 أصبحت مدينة ميليتوبول مؤقتا المركز الإداري للمنطقة.

المصدر: نوفوستي