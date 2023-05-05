إدارة زابوروجيه تكشف سبب تعمد كييف إغراق المنطقة

اعتبر مسؤول في إدارة مقاطعة زابوروجيه أن سلطات كييف تتعمد إغراق الضفة اليسرى من المقاطعة بهدف خلق ظروف مواتية لعبور قواتها نهر دنيبر واستيلائها على محطة زابوروجيه للطاقة الذرية.

وأفيد في وقت سابق، بأن منسوب المياه في خزان كاخوفكا ارتفع إلى مستوى حرج، والسبب هو ارتفاع مستوى المياه والتصريف غير المنضبط للمياه من محطات الطاقة الكهرومائية التي تسيطر عليها سلطات كييف في دنيبروبتروفسك وزابوروجيه، فضلا عن قصف الجانب الأوكراني لمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، والتي تقع في اتجاه مجرى نهر دنيبر في خيرسون.

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ويمكن أن تؤدي الزيادة في مستوى المياه إلى انهيار السد بالقرب من مدينة كامينكا دنيبروفسكايا وإغراق المناطق المجاورة.

وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، في تصريح لوكالة "نوفوستي": "إنهم يستخدمون هذا الوضع كأداة عسكرية للتحضير لعبور نهر دنيبر، بما في ذلك للاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. ويسعى نظام كييف عمدا لإغراق أراضي زابوروجيه الواقعة في الضفة اليسرى المنخفضة".

وأضاف روغوف أن سلطات كييف تسعى لإغراق حاجز الألغام الذي أقيم في الضفة اليسرى من خزان كاخوفكا.

وشدد المسؤول على أنه "الآن بدأ الطقس الجاف يسود المنطقة، وانقضى موسم الأمطار، لذلك هناك أمل في أن يستقر مستوى المياه في الخزان".

المصدر: "نوفوستي"