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الكرملين على علم بانسحاب "فاغنر" القريب من أرتيوموفسك

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الكرملين على علم بانسحاب
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صورة أرشيفية
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه أحيط علما بإعلان بريغوجين تركه لمواقعه في أرتيوموفسك (باخموت)، 10 مايو، لصالح انتشار القوات المسلحة الروسية.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع بأن الكرملين أحيط علما بذلك ولم يعلق عليه.

وبحسب مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين فإن مقاتلي مجموعته سيذهبون إلى المعسكرات الخلفية لتضميد جراحهم هناك، في 10 مايو، وسيترك المقاتلون مواقعهم للقوات المسلحة الروسية، وقد أعلن بريغوجين عن ذلك اليوم الجمعة في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام".

وتابع بريغوجين في منشوره: "أطلب من رئيس الأركان العامة التوقيع على أمر قتالي إلى مجموعة (فاغنر) لنقل مواقع باخموت إلى وحدات تابعة لوزارة الدفاع".

المصدر: نوفوستي

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