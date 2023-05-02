"فاغنر" تحرز تقدما جديدا في أرتيوموفسك (باخموت)

أعلن مؤسس قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، عن تقدم القوات الروسية، في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بحوالي 160 مترا في اتجاهات مختلفة، فارضة سيطرتها على 53 ألف متر مربع.

نقلت الخدمة الصحفية لرجل الأعمال الروسي قوله: "تقدمت اليوم قوات فاغنر، في مدينة باخموت مسافة تصل إلى 160 مترا في اتجاهات مختلفة، وسيطرت وحداتنا على 53 ألف متر مربع، ويتبقى 2.7 كيلومتر تحت سيطرة العدو".

وأعلن بريغوجين، يوم الأمس، عن تقدم القوات الروسية في المدينة بحوالي 120 مترا، فارضة سيطرتها على 45 ألف متر مربع.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: تاس + RT