قال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية التشيكية الجنرال بيتر بيلز، في مقابلة مع إذاعة يونيفرسوم، إن الغرب أراد إضعاف روسيا بشكل كبير، لكن في المحصلة جعلها أقوى.

وأشار بيتر بيلز، إلى أن تصرف الغرب هذا، تسبب بتدمير أوكرانيا التي لعبت سابقا دور المنطقة العازلة.

وأضاف: "بتصرفاتهم، جعل السياسيون الغربيون روسيا أقوى. وقمنا كذلك بأيدينا بدفع الصين إلى أحضان روسيا وبذلك أنشأنا تحالفا لا يقهر، ولا يمكن تدميره إلا باستخدام الأسلحة النووية".

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ووفقا له، حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إقامة جميع أنواع الاتصالات مع الدول الغربية، لكن رغبة السياسيين الغربيين في إضعاف روسيا الاتحادية تسبب باندلاع الأعمال القتالية في أوروبا.

وشدد رئيس الاستخبارات العسكرية التشيكية السابق، على أن الغرب يفرض العقوبات على روسيا، لأنه لا يفهم خصوصيات دولة مثل روسيا الاتحادية.

المصدر: MK