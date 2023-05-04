عبد اللهيان يعلن عن لقاء ثان بين رئيسي والأسد خلال ساعات

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء ثان بين الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي، والسوري بشار الأسد بعد ساعات، لبحث قضايا ترغب دمشق بالتشاور حولها.

وقال إن المرحلة الثانية من المحادثات بين رئيسي والأسد ستتناول القضايا الاقتصادية والتجارية، وأن نظيره السوري قد أعطى بعض التوضيحات بهذا الشأن.

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وأشار عبد اللهيان إلى تصفير التعريفات التجارية بين إيران وسوريا، مضيفا أنه تم الاتفاق على كيفية سفر الزوار الإيرانيين الى سوريا وأنه غير مرتبط بأي عملة أجنبية سوى الريال الإيراني والليرة السورية الأمر الذي سيحسن من ظروف الزوار الإيرانيين الى سوريا.

وتطرق الدبلوماسي الإيراني أيضا إلى نتائج الزيارة على صعيد القطاعين الأمني والدفاعي، حيث تمت مناقشة هذا الأمر مع الأخذ في الاعتبار تحركات إسرائيل المضرة بأمن المنطقة.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني توقيع خطة شاملة للتعاون المشترك بين طهران ودمشق وهذا ما يحدث لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وبشأن نتائج زيارة رئيسي إلى دمشق، صرح عبد اللهيان بأن محور المحادثات بين الرئيسين كان في القضايا السياسية إضافة الى تأكيدهما على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والتقنية وقد تم توقيع اتفاقيات جيدة في هذه المجالات.

المصدر: إرنا