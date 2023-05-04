الخارجية الإيرانية لأمريكا: "موتي بغيظك"

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على انتقاد الولايات المتحدة لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، قائلا: "فلتنزعجي وتموتي بغيظك".

وكتب كنعاني في تغريدة على "تويتر": "أمريكا أعربت عن قلقها لزيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا ونتائج هذه الزيارة، واصفة إياها بالشريرة"، معتبرا أنه "‏من الطبيعي أن ينزعج هذا النظام الشرير بعد أن كسرت شوكته في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، ويدرك أن عليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا".

وأضاف متوجها إلى السلطات الأمريكية قائلا: "فلتنزعجي وتموتي بغيظك".

آمریکا از سفر رئیس جمهور ایران به سوریه و نتایج آن ابراز نگرانی کرده و آنها را شرور توصیف کرد!

البته عصبانيت رژیم شروری که شاخ آن در سوریه و کل منطقه توسط ایران و محور مقاومت شکسته شده و باید به حضور متجاوزانه خود در سوریه پایان دهد، طبیعی است.

"عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر." pic.twitter.com/yP3Lipe30T — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) May 4, 2023

المصدر: RT