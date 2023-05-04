أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلنون خطة لمواجهة "نفوذ الصين المتنامي"

أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء خطة لمواجهة "نفوذ الصين المتنامي" في العالم، تهدف إلى الحد من الاستثمارات وعمليات نقل التكنولوجيا إلى بكين وردع أي "عدوان" ضد تايوان.

وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن "الحكومة الصينية لا تضع أي حدود في سعيها إلى السيطرة على القرن الحادي والعشرين، وإذا ما استرحنا نحن الأمريكيين على أمجادنا، وتركنا الحزب الشيوعي الصيني يهزمنا، فستكون لهذا عواقب وخيمة على الدول الديمقراطية في العالم".

وإلى جانب أحد عشر مسؤولا آخرين، شرح شومر خلال مؤتمر صحافي خطة من خمس نقاط للتعامل مع المنافسة الصينية.

وأوضح الديمقراطي أن المسؤولين المنتخبين سيبحثون في قيود على التصدير وفي عقوبات تحدّ من قدرة بكين على الوصول إلى - "بل وسرقة" - الابتكارات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى متعلقة بالتكنولوجيا الفائقة.

وأضاف أن الهدف هو السماح لوزارتي الخزانة والتجارة بأن تُجريا مراجعة وتوقِفا تدفق الأموال نحو الصناعات التكنولوجية الصينية الفائقة.

وستشمل الخطة أيضا مقترحات لردع "العدوان الصيني على تايوان"، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتُعد واحدة من أكبر مصنّعي الرقائق الإلكترونية في العالم.

المصدر: "فرانس برس"