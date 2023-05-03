الدفاعات الروسية تعترض قنبلة جوية "ذكية" أمريكية الصنع بمنطقة العملية العسكرية

أعلنت الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية "ذكية" موجهة و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع في مناطق العملية العسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة: "اعترضت دفاعاتنا الجوية أربعة صواريخ "هيمارس" وقنبلة جوية موجهة طراز "جدام" أمريكية الصنع، خلال اليوم الماضي. إضافة لذلك، تم تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بلدات بودستيبنوي بمقاطعة خيرسون، وأولشاني وسفاتوفو بجمهورية لوغانسك الشعبية، وسيرغيفكا، فولنوفاخا، فاسيلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتافولغانكا في مقاطعة خاركوف وروماشكوفو بمقاطعة سومي".

المصدر: نوفوستي