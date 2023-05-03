أنقرة تكشف عن موعد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنه من المقرر عقد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو 10 مايو الجاري.

جاء ذلك في مقابلة للوزير مع قناة NTV، حيث تابع أنه "لم يعرف بعد من سيمثل إيران بالضبط في الاجتماع، لأن الرئيس الإيراني والوفد المرافق له يخططون للقيام بجولة في إفريقيا في هذه المواعيد"، إلا أن الوزير أشار إلى أن "الروس اقترحوا موعد 10 مايو، وهو ما يبدو أنه سيكون موعد الاجتماع في موسكو".

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وكانت روسيا قد استضافت، ديسمبر الماضي، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما، حيث انحازت تركيا، التي كانت قبل اندلاع الحرب الأهلية على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد. منذ ذلك الحين، ظلت العلاقات التركية مع سوريا صعبة، إلا أنها تشهد في الآونة الأخيرة إمكانية للتطبيع التدريجي.

ولحل الخلافات بين أنقرة ودمشق، تم التخطيط لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إنه يجري الاتفاق على موعد ومكان ومحددات الاجتماع الرباعي، المخصص لتطبيق العلاقات بين دمشق وأنقرة.

المصدر: نوفوستي