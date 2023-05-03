الأسد يستقبل الرئيس الإيراني في قصر الشعب بدمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما

بدأت المحادثات الرسمية بين الرئيسين السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي، الذي وصل دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما.

وتتحمور المباحثات بين الرئيسين حول قضايا سياسية واقتصادية موسعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد أن جرت للرئيس الإيراني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الشعب في دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما.

وعزف النشيدان الوطنيان للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية، بعد ذلك جرى استعراض حرس الشرف، وصافح الرئيسان بشار الأسد وإبراهيم رئيسي أعضاء الوفدين الرسميين.

ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني:

– حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية

– مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)

– محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع

– جواد أوجي، وزير النفط

– عيسى زارع بور، وزير الاتصالات

– غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية

– عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي

– محمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية.

إرنا

المصدر: RT