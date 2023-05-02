إدارة بادين تعطي الضوء الأخضر للمشروع النفطي المثير للجدل في ألاسكا

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا قرارا يعطي الضوء الأخضر لمشروع "ويلو" النفطي الضخم في ألاسكا ومشروع التصدير الذي تعارضه المجموعات البيئية بشدة.

ووفقا للملفات الفدرالية، يؤكد القرار النهائي لوزارة الطاقة (DOE) من جديد الموافقة الأصلية لعام 2020 على المشروع تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مع إجراء تعديل يتعلق بحماية البيئة.

والمشروع الذي تبلغ قيمته 38.7 مليار دولار، والذي يتضمن خط أنابيب بطول 807 أميال يمر عبر ألاسكا ومحطة تصدير، سيعزز بشكل كبير صادرات الغاز الطبيعي الأمريكية إلى آسيا.

وقرار وزارة الطاقة، الذي يمنع تنفيس ثاني أكسيد الكربون ويعيد التأكيد على المتطلبات البيئية السابقة، يسمح في النهاية لمطور المشروع بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دول اتفاقية التجارة غير الحرة.

ووافقت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة على بناء المشروع في مايو 2020، بعد سنوات من اقتراحه لأول مرة في عام 2014.

بموجب الاقتراح، سيقوم المطور ببناء خط أنابيب يمتد من نورث سلوب بورو الغني بالغاز الطبيعي في ألاسكا إلى كوك إنليت في جنوب ألاسكا حيث سيتم بناء منشأة تصدير. سيكون المشروع من بين محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الوحيدة في أي مكان في الغرب.

المصدر: "فوكس نيوز"