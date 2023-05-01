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مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار جماعي بمجتمع صحراوي بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار جماعي بمجتمع صحراوي بولاية كاليفورنيا الأمريكية
AFP
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قُتل ثلاث نساء ورجل بالرصاص مساء أمس الأحد، في مجتمع مقاطعة كيرن في موجافي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا للسلطات.


وقال مسؤولون إن المحققين كانوا في الموقع في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، حيث وقع إطلاق النار في صحراء موهافي الغربية، على بعد حوالي 50 ميلا شرق بيكرسفيلد.

وأوضحت لوري ميزا، مسؤولة الإعلام في مكتب شرطة مقاطعة كيرن، أن المحققين لم يقدموا أي معلومات عن المشتبه به، لكنهم قالوا إنه لا يوجد تهديد مباشر على المجتمع.

وأضافت ميزا: "عندما وصل المسؤولون، حددوا مكان أربعة بالغين يعانون من إصابات بأعيرة نارية..تم الإعلان عن وفاة ثلاثة في مكان الحادث وتم نقل الرابع إلى مستشفى محلي حيث تم إعلان وفاته فيما بعد".

وقالت السلطات إن رجلا وامرأتين لقوا حتفهم في مكان الحادث، في حي لم يتم الإعلان عن هويات الضحايا في انتظار إخطار أقرب الأقارب.

هذا ولم يعثر المحققون على أسلحة بالموقع فيما ذكرت ميزا أنهم حددوا عيار الرصاصة التي استخدمت في إطلاق النار، لكن المسؤولين لم يفصحوا عن هذه المعلومات في الوقت الحالي.

المصدر: "لوس أنجلوس تايمز"

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