برلماني أوكراني ينصح مواطني المناطق المحررة بالحصول على جوازات السفر الروسية

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية UNIAN، بأن مفوض البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس، نصح الأوكرانيين من قاطني المناطق المحررة، بالحصول على الجواز الروسي.

ونقلت الوكالة عن لوبينيتس قوله، "أنصح الجميع بالحصول على جوازات السفر الروسية، ويمكنكم اتخاذ قرار البقاء على قيد الحياة، فهذا القرار الأكثر أهمية الآن".

وأضاف، أن السلطات الأوكرانية تعد قانونا يمكن بموجبه للأوكرانيين التخلي عن الجنسية الروسية لاحقا.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما في الـ 30 من سبتمبر الماضي، ينص على قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في تشكيل روسيا الاتحادية.

وأكد بوتين على أن روسيا ستكفل أمن المناطق الجديدة، وستعمل على ترميم البنية التحتية التي دمرتها القوات الأوكرانية، وأنه يمكن للمقيمين في هذه المناطق الحصول على جوازات سفر روسية.

المصدر: نوفوستي