الجيش الروسي يواصل تطهير مناطق العملية الخاصة من المتفجرات (فيديو)

يواصل خبراء المتفجرات ووحدات الهندسة في الجيش الروسي العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة على تطهير الأراضي من الألغام والمتفجرات التي زرعتها القوات الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عمل وحدات الهندسة أثناء بحثهم وجمعهم لذخائر أوكرانية لم تنفجر في منطقة العملية الخاصة.

يتم جمع الذخائر التي لم تنفجر في حفرة عميقة تم حفرها مسبقا، ثم يضع خبراء المتفجرات قنابل TNT بين هذه الذخائر ويدمرونها من مسافة آمنة من خلال تفجيرها عن بعد.

يمشط الجنود الروس الأراضي والحقول قبل أن يتم زرعها، للتخلص من القذائف والألغام لحماية المدنيين.

المصدر: نوفوستي