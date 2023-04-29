زيلينسكي يتحدث عن آماله بـ"استعادة" القرم خلال الهجوم المضاد المرتقب

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه "يؤمن بنجاح الهجوم المضاد المرتقب"، منوها باعتقاده بأنه سيكون قادرا على صد القوات الروسية و"استعادة" شبه جزيرة القرم.

ووفقا لزيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة Yle الفنلندية، فإن نجاح الجيش الأوكراني سيعتمد إلى حد كبير على توريد الأسلحة الغربية. في الوقت نفسه، اعترف بأن الصراع قد يستمر لسنوات أو حتى لعقود.

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من جهتها تشكك السلطات في القرم باحتمال نجاح شن الهجوم المضاد المرتقب من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، حيث إن القوات الروسية قامت ببناء وتعزيز دفاعاتها.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في أوائل أبريل إن الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يبدأ في الصيف. من ناحية ثانية ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم المضاد كان مقررا في 30 أبريل. وأشار خبراء لوكالة ريا نوفوستي إلى أنه من الصعب تصديق التصريحات المتناقضة التي تصدر من كييف وواشنطن، وقد تكون كلها ضمن حملة تضليل.

المصدر: نوفوستي