رجل في مطار دبي يصرخ "فلسطين حرة" أمام مسافرين إسرائيليين ويثير تفاعلا في مواقع التواصل (فيديو)

أثار مقطع فيديو لرجل صرخ "فلسطين حرة" أمام عدد من المسافرين إلى إسرائيل أثناء وجودهم في صالة الانتظار في مطار دبي الدولي، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب وليد المطيري مقطع فيديو يظهر فيه أمام عدد من المسافرين ويُسمع صوته في المقطع وهو يصرخ: "فلسطين حرة..هذه البلد للمواطنين الفلسطينيين وليس للجميع..الله أعطاكم فرصتين لتصبحوا جيدين، ولكنكم لم تعملوا لتصلحوا أنفسكم..".

وعلق ناشر الفيديو على المقطع قائلا: "حبيت بس أغثهم وأنا راجع من دبي ما تحملت أخليهم يتونسون"، مضيفا: "لاحد يزعل..أهل الإمارات ترا غالين علينا".

هذا وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل عما فعله المطيري، حيث قال أحدهم معلقا: "بيض الله وجهك"، وأضاف آخر: "كفو يا ابن الأكرمين وبيض الله وجهك".

بيض الله وجهك — حمد بن فهد بن عبدالعزيز آل ثاني (@1968hamad) April 28, 2023

كفو يا ابن الاكرمين وبيض الله وجهك — علي طعيمان (@ALITOAIMAN) April 28, 2023

وكتب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين تعليقا على الفيديو: "إلى السلطات الإماراتية الكريمة.. نرجو إدراج هذا الشخص ضمن الأشخاص المطلوبين للتحقيق لأنه وفق القانون الإماراتي قام بجريمة في مطار دبي وبث البغض والكراهية والسياسة لأطفال دون العاشرة من العمر..اسم: وليد المطيري سيكون ضمن القوائم السوداء ومطلوب التحقيق لردع الآخرين".. الإمارات دولة التسامح لن تسمح ببث الكراهية وشكرا للسلطات الإماراتية".

إلى السلطات الإماراتية الكريمة



نرجو ادراج هذا الشخص ضمن الأشخاص المطلوبين للتحقيق لانه وفق القانون الاماراتي قام بجريمة في مطار دبي وبث البغض والكراهية والسياسة لاطفال دون العاشرة من العمر.

اسم : وليد المطيري سيكون ضمن القوائم السوداء ومطلوب التحقيق لردع الآخرين.

الامارات دولة… https://t.co/XToTpKR2QF — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) April 28, 2023

وعلقت وزارة الداخلية الإماراتية على إحدى التغريدات المتعلقة بالفيديو قائلة: "شكرا لاهتمامك، سيتم تحويل الموضوع للجهات المختصة".

شكراً لاهتمامك، سيتم تحويل الموضوع للجهات المختصة #سعادتنا_خدمتكم — وزارة الداخلية (@moiuae) April 27, 2023

المصدر: RT