من هي الفتاة التي استرقت الكاميرات صورتها على "ورقة بايدن"

كشفت "ورقة غش" حملها الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في واشنطن عن هوية إحدى الصحفيات اللواتي كن متواجدات هناك.

وفي الصورة التي تم تسريبها تظهر صورة المراسلة الصحفية لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" كورتني سوبرامانيان، حتى يتعرف عليها بايدن خلال طرح الأسئلة.

كما يظهر أيضا أن اسم عائلتها بالخط العريض، من أجل تجنب النطق المحرج له، حيث تم إظهاره للرئيس بايدن في مقاطع لفظية.

وورد في سؤالها: "كيف تقوم بترتيب أولوياتك المحلية مع السياسة الخارجية القائمة على التحالف؟".

وحسب سيرتها الذاتية، فإن سوبرامانيان وهي من أصول هندية، تخرجت من جامعة ميامي في أوهايو وكلية ميديل للصحافة بجامعة نورث وسترن.

وهي حاليا تغطي أخبار البيت الأبيض لصالح صحيفة "لوس أنجلوس تايمز، وعملت سابقا في USA Today، حيث غطت أخبار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وجائحة فيروس كورونا، والانتخابات الرئاسية لعام 2020، والسنة الأولى لبايدن في منصبه.

كما عملت سوبرامانيان في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، ومجلة "التايم" البريطانية.

المصدر: LA Times + RT