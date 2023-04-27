بايدن يفضح بالصدفة "ورقة غش" تتضمن تحديد صورة واسم صحفية في "لوس أنجلوس تايمز"

أظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، "ورقة غش" أمام الجمهور بالصدفة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، في واشنطن تضمنت أسماء الصحفيين الذين سيوجهون أسئلتهم.

ولفتت صحيفة "نيويورك بوست" الانتباه إلى ذلك، حيث التقطت اللحظة التي قام فيها بايدن وعن غير قصد بقلب ورقة تحتوي على صورة وصفة وسؤال سيتم توجيهه إليه من أحد الصحفيين.

وينص السؤال الأول على: "كيف تربطون أولويات سياستكم الداخلية على سبيل المثال، إعادة توجيه صناعة أشباه الموصلات بسياسة خارجية قائمة على التحالف؟".

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يشار إلى أن فوق هذا مباشرة توجد صورة للصحفية في "لوس أنجلوس تايمز" من أصول هندية، كورتني سوبرامانيان، كما يظهر أيضا أن اسم عائلتها بالخط العريض، من أجل تجنب النطق المحرج له، حيث تم إظهاره للرئيس بايدن في مقاطع لفظية.

ومن المعروف أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يعرض فيها رئيس أمريكي وهو في منصبه، أمام الجمهور "ورقة غش" في الخطاب كي تحدّد تصرفاته وأفعاله خلال الفعاليات الصحفية المفتوحة.

المصدر: نوفوستي