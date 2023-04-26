وزير الداخلية التركي: نحن لا نحارب حزب العمال الكردستاني بل نواجه الولايات المتحدة

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن تركيا تحارب الولايات المتحدة من خلال محاربة الإرهاب، مجددا اتهامه لواشنطن بالسعي لإقامة "دولة إرهابية" على حدود بلاده.

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وذكر صويلو في حوار تلفزيوني الثلاثاء أن أنقرة تكافح حزب العمال الكردستاني، و"داعش"، وتنظيم الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016، ومنظمات أخرى.

وأضاف: "(لكن في الحقيقة) نحن لا نحارب حزب العمال الكردستاني، نحن نحارب الولايات المتحدة. هل نحن ساذجون لدرجة أننا لا نعرف ذلك؟ نحن على علم بذلك. الولايات المتحدة تريد إنشاء دولة إرهابية هناك".

والأسبوع الماضي سبق أن اتهم صويلو الولايات المتحدة بمحاولة إنشاء دولة إرهابية بالقرب من حدود تركيا. بعد الهجوم الإرهابي في اسطنبول العام الماضي، وقال إن أنقرة لا تقبل تعازي واشنطن.

وفي لقاء مع الشباب الأسبوع الماضي، صرح صويلو بأن الولايات المتحدة "ما زالت تفقد سمعتها"، والعالم كله "يكره أمريكا"، وأوروبا "بيدق" للولايات المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام تركية