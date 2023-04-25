الولايات المتحدة.. مصرع شخص وإصابة آخر بانفجار في مصفاة للنفط وسط غرب البلاد (فيديو)

أفادت قناة "إن بي سي شيكاغو" الأمريكية، نقلا عن السلطات المحلية، بمصرع شخص واحد وإصابة ثان بانفجار أعقبه حريق في مصفاة للنفط بولاية إلينوي.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع في بلدة ليمونت، في مؤسسة مملوكة لشركة سينيكا بتروليوم.

وأكد مكتب عمدة مقاطعة ويل وفاة شخص بعد الساعة 11 صباحا بقليل في مصفاة سينيكا بتروليوم الواقعة في في ليمونت.

وقال رئيس الحماية من الحرائق في ليمونت، دانيال تاسو، إن شخصا آخر أصيب بجروح طفيفة في الانفجار.

وكانت طواقم الطوارئ المتعددة في موقع الحادث في حوالي الساعة 9:30 صباحا، مما أدى إلى إغلاق طرق في جميع أنحاء المنطقة.

ووصفت سلطات المنطقة الحادث بأنه "حادث خطير"، وطلبت من الناس في المنطقة تجنب التجول.

We are currently assisting Will County with traffic control. Northbound New Ave and High Road are both closed at 135th St (Romeo Rd). Please use Route 53 as an alternate. @RomeovilleTodaypic.twitter.com/J2wNQuQboi — Romeoville Police (@Romeoville_PD) April 25, 2023

كما أكدت الشرطة، بأنها كانت تساعد مقاطعة ويل للتحكم في حركة المرور بسبب الحادث الخطير، حيث أغلقت الطريق الشمالي من المنطقة.

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المصدر: قناة "إن بي سي شيكاغو" + نوفوستي