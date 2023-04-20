انفجار صاروخ "ستارشيب" من "سبيس إكس" بعد 4 دقائق من إطلاقه (فيديو)

انفجر صاروخ "ستارشيب" من "سبيس إكس" عقب إطلاقه في أولى رحلاته التجريبية بعد 4 دقائق من انطلاقه.

وأظهرت مشاهد البث المباشر أن الصاروخ الذي يبلغ طوله 120 مترا حلق الى ارتفاع 38 كلم بعد حوالي دقيقتين ونصف من الإطلاق، ثم بدأ بالدوران حول نفسه بشكل خارج عن السيطرة، وانفجر بعد دقيقة ونصف الدقيقة من حدوث ذلك.

وكان يفترض إجراء الاختبار التجريبي لإطلاق الصاروخ ــ الناقل للمركبة الفضائية يوم الاثنين الماضي، ولكن تم إلغاؤه بسبب عطل في أحد صمامات تفريغ الوقود.

وتم تصميم المركبة الفضائية Starship متعددة الاستخدام للقيام برحلات جوية في الفضاء السحيق، إلى المريخ مثلا ، وهي مصممة لـحمل 100 شخص.

وأجرت النماذج الأولية للسفينة بالفعل رحلات تجريبية عديدة مع العودة للأرض، لكن نتائج التجارب كانت متفاوتة للغاية.

المصدر: تاس